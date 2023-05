Schwoch: “Giuntoli-Spalletti? Non escludo una clamorosa ipotesi”

Stefan Schwoch dichiara in merito a Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti che non esclude che vadano alla Juve entrambi

Stefan Schwoch lascia spazio ad ogni tipo di possibilità per Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti. L’ex attaccante del Napoli ha detto la sua ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Giuntoli ha un accordo con la Juventus e andrà a Torino, ormai non ci sono più dubbi. Su Spalletti non mi sembrava possibile che andasse via, mentre adesso sembra che anche lui lasci Napoli e che possa seguire il direttore sportivo. Giuntoli ha fatto colpi importanti che Spalletti ha valorizzato tantissimo”.

Per Schwoch non è escluso che Giuntoli e Spalletti vadano entrambi alla Juve

L’ex attaccante azzurro ha poi proseguito sui due protagonisti della stagione attuale: “E’ un binomio che ha funzionato benissimo e, se Giuntoli va a Torino, non è da escludere che l’allenatore possa seguirlo. Non puoi trattenere chi non vuole rimanere soprattutto in una piazza bella e importante come Napoli”.

“L’affetto non si compra e chi non vuole restare è giusto che vada a lavorare altrove. Napoli e il Napoli sono andati avanti nonostante importantissimi addii e da questo capisci l’importanza di questa città”. Ha concluso l’ex attaccante del Napoli.