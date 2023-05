Chirico, la clamorosa rivelazione: “Giuntoli via da Napoli. Pronto quinquennale con la Juve”

Marcello Chirico, giornalista di fede bianconera, si è soffermato sul futuro di Cristiano Giuntoli, attuale Direttore Sportivo del Napoli.

Incertezze e un’atmosfera sorprendentemente dimessa quella presente nell’ambiente napoletano dopo le continue voci riguardanti il futuro in bilico di due pezzi ‘grossi’ del Napoli come il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’allenatore partenopeo Luciano Spalletti.

Se per il tecnico di Certaldo c’è forse qualche speranza in più nel trattenerlo all’ombra del Vesuvio, per Giuntoli non sembrano esserci spiragli. La situazione del direttore sportivo è al centro dell’attenzione di tutti con lo stesso che ha ancora un anno di contratto, ma dopo la vittoria dello Scudetto con gli azzurri, sembra deciso a cambiare aria. Uno dei club interessati è la Juventus.

A soffermarsi su quanto detto e sul prossimo futuro di Giuntoli è il giornalista di fede bianconera Marcello Chirico, che ha condiviso la notizia sui social media dando una clamorosa indiscrezione. Su Twitter si legge: “Giuntoli ha già raggiunto un accordo con la Juventus per un contratto quinquennale”.

#Giuntoli ha già concordato con #Juventus un contratto quinquennale , aspetta solo il via libera da ADL. Ma non vuole più restare a #Napoli — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) May 19, 2023

Giuntoli, secondo quanto dichiarato da Chirico, non desidera più rimanere a Napoli e attualmente aspetta solo il via libera da parte di Aurelio De Laurentiis. Convincere il presidente azzurro non sarà facile. Aurelio De Laurentiis è consapevole che l’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus rinforzerebbe un diretto concorrente nella prossima stagione nella lotta per lo scudetto, ma soprattutto priverebbe il Napoli di una pedina che ha già dimostrato di avere grande intuito nello scovare talenti che hanno fatto la differenza all’ombra del Vesuvio.