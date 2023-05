Capello: “Spalletti e Giuntoli la fortuna del Napoli. Modello De Laurentiis un esempio”

Per Fabio Capello Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli sono la fortuna del Napoli, mentre il modello De Laurentiis è un esempio

Fabio Capello ha rimarcato l’ottimo lavoro del Napoli a Bologna, in occasione del Premio Bulgarelli. Inizialmente ha parlato della Roma: “Cosa potrà fare la Roma al ritorno contro il Leverkusen, in Europa League, con Dybala a disposizione? Dybala fa la differenza in tutti i momenti, i tedeschi giocando in casa hanno la possibilità di salire molto e lasciare spazi dietro, con Dybala che così può creare problemi. Come vedo la Juventus a Siviglia? Spero che mantenga la porta inviolata, perché poi davanti c’è sempre qualcuno che inventa qualche giocata. Ho visto una Juventus in crescita comunque”.

Per Capello Spalletti e Giuntoli sono la fortuna del Napoli

Capello ha poi proseguito sul Napoli: “Come valuto il lavoro di Cristiano Giuntoli a Napoli? Un persona intelligente, che conosco e apprezzo. Lui e Luciano Spalletti hanno fatto la fortuna del Napoli, una società che fra l’altro sta attenta ai conti. Il modello societario di De Laurentiis è un esempio”.

“Perdere Mourinho sarebbe un problema per la Roma? E’ sempre un personaggio importante… Io mi preoccuperei di più dei bravi calciatori più che degli allenatori, attenzione che i club esteri potrebbero venire a prenderli impoverendo il campionato. Le cose valide le fanno i giocatori, se ogni volta si impoverisce il campionato devi sempre ricostruire”.