Thiago Almada nel mirino del Napoli: l’asso argentino pronto a sbarcare in Italia?

Thiago Almada proposto al Napoli tramite intermediari nei giorni scorsi, ma la trattativa è ancora in stand-by.

Nel corso degli ultimi giorni, Thiago Almada, talentuoso calciatore argentino, è stato nuovamente proposto al Napoli, club che già nella scorsa stagione aveva monitorato con interesse il suo percorso. La società partenopea, attenta al mercato e costantemente alla ricerca di giocatori di valore, sta valutando l’opportunità di un’eventuale acquisizione, anche se per ora non ha intenzione di compiere movimenti particolarmente significativi. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, intermediari hanno presentato la possibilità di portare Almada al Napoli nei giorni scorsi. Al momento però non sono emersi accordi né è stata avviata una trattativa concreta tra il club azzurro e l’Atlanta United, squadra attualmente detentrice del cartellino del giocatore.

MERCATO NAPOLI, THIAGO ALMADA PROSSIMO AL TRASFERIMENTO? STABILITA LA BASE D’ASTA

L’Atlanta United sembra essere aperto alla cessione di Almada e ha fissato il prezzo base per il suo trasferimento a 20 milioni di euro. Nonostante il Napoli non abbia chiuso la porta a questa opportunità, al momento non può effettuare un colpo deciso, in quanto è impegnato a valutare le decisioni riguardanti il futuro dell’allenatore Spalletti e del direttore sportivo Giuntoli.

Il presidente Aurelio De Laurentiis e il suo staff hanno attualmente declinato la proposta riguardante il cartellino del promettente giocatore argentino, poiché non sono ancora presenti le condizioni per avviare una trattativa concreta. Il Napoli continua comunque a seguire da vicino la situazione e potrebbe prendere in considerazione un’eventuale trattativa in un secondo momento, una volta che saranno state chiarite le questioni legate alla guida tecnica e alla pianificazione della squadra.

La società azzurra è determinata a fare scelte oculate e mirate, al fine di consolidare ulteriormente la propria rosa e raggiungere i propri obiettivi sportivi nella prossima stagione.