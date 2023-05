Giuntoli via da Napoli? Ecco l’indiscrezione del proprietario di casa

Massimo Abate rivela un’indiscrezione sul possibile addio di Cristiano Giuntoli al Napoli in direzione Torino

Massimo Abate, presidente del Sandro Abate calcio a 5, ha svelato una informazione importante sulla possibile permanenza di Cristiano Giuntoli a Napoli. Ai microfoni di Radio Crc il massimo dirigente del club azzurro dichiara: “Spalletti? È un dispiacere discutere di queste cose a 10 giorni dallo scudetto vinto. Sia le vicende di Spalletti che di Giuntoli mi riguardano personalmente. Cristiano Giuntoli vive a casa mia e non ha ancora disdetto il contratto. La circostanza del direttore sportivo e dell’allenatore sono legate a dei contratti che spingono contro la volontà di vederli uscire da vincitori”.

Indiscrezione sul futuro di Giuntoli da parte del proprietario di casa del ds

Abate ha poi proseguito: “La rosa del Napoli è completa e profonda e l’ha dimostrato durante la stagione. Però ci sono delle posizioni in bilico come quella di Ndombele o quella di Kim che ha la clausola. Se ci saranno delle uscite, il Napoli agirà di conseguenza. Se andassero via Osimhen, Kim e Ndombele bisognerà ricostruire un piccolo pezzettino di una squadra già costruita. Se ho paura che De Laurentiis venga a prendere il mio ds? Pavarese ha vinto due scudetti col Napoli, secondo me rimarranno sia Giuntoli che Spalletti per un altro anno”.