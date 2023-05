Napoli, possibile successore di Giuntoli: Le indiscrezioni di Alfredo Pedullà

Alfredo Pedullà, esperto di calcio mercato, svela il nome potenziale per il ruolo di direttore sportivo al Napoli.

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, ha condiviso sul proprio sito ufficiale le sue intuizioni sulla possibile direzione del Napoli se Cristiano Giuntoli, l’attuale direttore sportivo, dovesse lasciare il club. Le sue dichiarazioni sollevano alcuni nomi interessanti per un possibile sostituto.

Secondo quanto riportato da Pedullà, Fabrizio Corsi e Aurelio De Laurentiis, rispettivamente presidente dell’Empoli e del Napoli, avrebbero avuto un contatto recente per discutere di Pietro Accardi. Accardi, ex calciatore e attuale direttore sportivo dell’Empoli, è considerato una scelta probabile per il ruolo al Napoli, specialmente considerando le voci che indicano Giuntoli in rotta verso la Juventus.

“Tuttavia”, spiega Pedullà, “non ci sono stati contatti diretti tra De Laurentiis e Accardi, e non è garantito che ce ne saranno.” Ciò suggerisce che De Laurentiis potrebbe ancora valutare altre opzioni.

Una di queste opzioni, sempre secondo Pedullà, potrebbe vedere il Napoli proseguire con il duo Micheli-Mantovani o valutare la candidatura di Polito, attualmente al Bari. In entrambi i casi, non sarebbe necessario un nuovo direttore sportivo.

Tuttavia, Pedullà avverte che la situazione è “fluida”, e le cose potrebbero cambiare rapidamente. “Negli ultimi giorni, Accardi sembra più vicino all’Empoli che al Napoli. Ma la situazione Spalletti, sempre più complicata, ha la priorità. E le cose possono cambiare da una settimana all’altra,” conclude Pedullà.