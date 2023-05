Fiorello Risponde a De Laurentiis, poi rivela il retroscena su Spalletti e il Napoli

Fiorello ha rivelato un aneddoto recente sulla conversazione telefonica con De Laurentiis e Spalletti sullo show al Maradona di Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI– L’irresistibile Fiorello è noto per il suo spirito scherzoso e la capacità di coinvolgere chiunque in un divertimento senza tempo. Durante la recente trasmissione di Viva Rai Due, l’iconico conduttore televisivo ha condiviso un aneddoto intrigante legato al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e all’allenatore, Luciano Spalletti.

Nel corso di una conferenza stampa per la presentazione del ritiro estivo del Napoli a Dimaro, De Laurentiis ha sorpreso i presenti svelando che aveva in mente Fiorello come ospite d’onore per la festa al Diego Armando Maradona, in programma il 4 giugno al termine della partita tra Napoli e Sampdoria.

Fiorello, con la sua inconfondibile verve, ha raccontato al pubblico della popolare trasmissione Rai il retroscena di una conversazione telefonica con De Laurentiis e Spalletti: “Ieri ho avuto modo di parlare con Aurelio De Laurentiis. Il presidente era insieme a Spalletti quando l’ho sentito. Nonostante le voci di un possibile non rinnovo del contratto di Spalletti, ho trovato i due in ottimi rapporti, sorridenti e contenti“, ha spiegato l’intraprendente showman.

La presunta richiesta del presidente azzurro ha lasciato Fiorello un po’ dispiaciuto: “Aurelio mi ha detto: ‘Ti passo Luciano!’, e mi hanno chiesto di essere al Maradona. Purtroppo non potrò esserci perché dovrò lavorare, ma mi sarebbe davvero piaciuto partecipare”.

Il futuro di Spalletti è ancora incerto, con le ultime notizie che suggeriscono un possibile divorzio tra lui e il Napoli, a meno di colpi di scena inaspettati. Tuttavia, il racconto di Fiorello offre un’immagine di una situazione molto più positiva e rilassata di quanto potrebbero suggerire le voci.