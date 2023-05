Festa Scudetto al Maradona, la pazza idea di ADL: “Voglio lui come ospite speciale”

De Laurentiis, presidente del Napoli, ha tenuto una conferenza stampa dove ha parlato anche della festa Scudetto in programma al Maradona.

Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha tenuto, questa mattina alle 12:30, la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo del Napoli a Dimaro Folgarida. Il patron ha subito chiarito di non voler parlare del futuro dell’allenatore Luciano Spalletti o di altri argomenti legati alla campagna di acquisti e cessioni estive, ma ha rilasciato informazioni importanti circa la festa Scudetto che si terrà nell’ultima giornata di campionato, il 4 giugno al Maradona.

FESTA SCUDETTO NAPOLI, DE LAURENTIIS VUOLE UN OSPITE SPECIALE AL MARADONA

Durante l’evento di presentazione del ritiro del Napoli a Dimaro, Aurelio De Laurentiis ha confermato che la festa per celebrare lo Scudetto del Napoli si svolgerà come pianificato il 4 giugno.

“Ho letto che alcuni scrivono il 2 o il 3, ma perché? È sempre stato fissato per il quattro. Dopo la partita con la Sampdoria andremo avanti fino a mezzanotte, forse ancora di più. Mi sto dedicando completamente – ha dichiarato il presidente – all’organizzazione della cerimonia di consegna della coppa e delle medaglie d’oro. Dopo la partita, i giocatori si cambieranno le maglie e verrà allestito il solito palco. Avevo in mente di montarne tre, ma credo che ne manderò su uno di 520 metri quadrati, una cosa niente male. Devo fare attenzione a non creare confusione per coloro che sono allo stadio per vedere la partita, quindi installerò una decina di schermi più grandi rispetto alla volta precedente. Inoltre, dopo la consegna dello scudetto, ci sarà una celebrazione musicale che coinvolgerà anche Spalletti e i calciatori fino a mezzanotte”.

De Laurentiis ha poi annunciato di voler invitare un ospite speciale: “Stamattina mi è venuta un’idea. Vorrei avere Fiorello allo stadio e chiedergli di fare una diretta da lì, dalle dodici di mezzanotte alle due del mattino. Non ho ancora ricevuto una risposta all’invito: “Ho chiamato Rosario, che mi invita sempre, e gli ho chiesto, pagando tutte le spese, di allestire la sua struttura allo stadio Maradona e di fare una diretta da Napoli lunedì, e lì potremmo invitare anche altri ospiti, dalle dodici alle due. Lui ha già fatto una cosa del genere a Sanremo. Probabilmente mi dirà di no, molto probabilmente, vedremo”.