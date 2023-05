Napoli-Inter: infortunio Kvaratskhelia in forte dubbio, come sta il georgiano

Calcio Napoli tutte le notizie: Khvicha Kvaratskhelia in dubbio per la sfida Napoli-Inter, l’infortunio blocca l’attaccante georgiano.

Kvaratskhelia si è dovuto fermare nella giornata di giovedì per una botta rimediata in allenamento. La presenza del georgiano per la sfida Napoli-Inter di domenica 21 maggio allo stadio Diego Armando Maradona è in forte dubbio. Al momento è molto probabile che non giochi, da capire se potrà rientrare almeno tra i convocati per il match di Serie A.

Napoli-Inter: le novità sull’infortunio di Kvaratskhelia

Il Napoli ha già vinto lo scudetto ma dopo la prestazione non proprio meravigliosa contro il Monza vuole il riscatto. Contro l’Inter, in super condizione ed in finale di Champions League, non sarà facile. Ma la squadra di Spalletti dovrà tirare fuori l’orgoglio, anche per prendersi la rivincita della sconfitta del 4 gennaio 2023 a San Siro.

Napoli-Inter si può giocare senza Kvaratskhelia, a causa di un infortunio il georgiano è in dubbio. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Apprensione per Kvaratskhelia che ha riportato una botta in allenamento giovedì:

nella rifinitura proverà a forzare per capire se potrà esserci domani in campo contro l’Inter. C’è fiducia, le sensazioni sono buone, ma ovviamente solo il test odierno darà il riscontro definitivo dopo le terapie effettuate ieri e il “differenziato” cui è stato costretto il georgiano“.