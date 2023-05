Inter, Roma e Fiorentina in finali europee: zittiti sapientoni e detrattori del Napoli

Serie A, i grandi risultati: Inter in finale di Champions League, Roma in finale di Europa League, Fiorentina in finale di Conference League.

Per tutta la stagione i detrattori del Napoli e varie sapientoni sparsi in giro per l’Italia, si sono affannati a più riprese, a sottolineare che quello vinto dalla squadra di Spalletti era uno scudetto mediocre, di cartone. Questo perché la squadra azzurra ha dominato il campionato, vincendolo dominando su qualsiasi campo, comandando sempre il gioco e portando a casa vittorie prestigiose.

Inoltre senza i clamorosi errori arbitrali il Napoli sarebbe arrivato almeno in semifinale di Champions League, contro un Milan catenacciaro che ha beneficiato di Var spenti e arbitri senza cartellini.

Ora chi definiva il campionato di Serie A mediocre, deve passarsi un mano per la coscienza. Deve trovare un modo per giustificare come mai un campionato così mediocre ha espresso tre finaliste in tutte e tre le competizione europee: Inter in finale di Champions League, Roma in finale di Europa League, Fiorentina in finale di Conference League.

Addirittura la finale di Europa League poteva essere tutta italiana se la Juventus non avesse ancora una volta dimostrato tutti i suoi problemi in Europa, facendo ancora una volta una partita mediocre contro il Siviglia che ha giustamente staccato il biglietto per la finale.