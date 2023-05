Spalletti con la Fiat Panda personalizzata – Foto spettacolare

Luciano Spalletti con la Fiat Panda personalizzata. L’allenatore del Napoli si presenta con una nuova auto con il suo motto inciso.

Si parla tanto del futuro di Luciano Spalletti. L’allenatore azzurro viene dato corn sicuro partente da Napoli. Si parla con insistenza del suo addio e si fanno tanti nomi tra cui quello di Palladino del Monza.

Mentre oggi Corriere dello Sport ha lanciato Nagelsmann per il Napoli. L’ex Bayern Monaco è stato licenziato dal club tedesco nonostante un ampio margine di vantaggio in classifica ed una finale di Coppa di Germania.

Per ora, però, Spalletti resta ancora il tecnico del Napoli visto che De Laurentiis ha esercitato l’opzione per il rinnovo fino al 2024. Al momento il tecnico resta in sella, o meglio al volante, visto che Spalletti si è presentato con la Fiat Panda con livrea personalizzata con il suo motto: “Uomini forti per destini forti”.