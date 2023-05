Lo scudetto del Napoli diventa bersaglio dei media. In pochi hanno fatto caso ad un particolare

Lo scudetto del Napoli, festeggiato dai media con speculazioni di mercato e fantasiose idee sul futuro di Luciano Spalletti e il rapporto con Aurelio De Laurentiis.

CALCIO NAPOLI NOTIZIE. Sono passati solo 16 giorni da quando il Napoli ha conquistato il terzo scudetto della sua storia. In questo lasso di tempo sembra che il ciclo azzurro sia già finito: Via Giuntoli, via Spalletti, via i Big, resta solo Starace e la sua famosa caffettiera.

LO SCUDETTO DEL NAPOLI BERSAGLIO PREFERITO DEI MEDIA

Nella storia del calcio italiano, mai si è visto un trionfo di tale portata. Il Napoli, la squadra di calcio amata dalla città, ha raggiunto nuove vette conquistando uno Scudetto di clamorosa importanza. Tuttavia, anziché godersi il meritato trionfo, il Napoli si ritrova bersagliato dai media, puntualmente al centro di fantasiose questioni di mercato. Questo articolo mette in luce questa situazione paradossale e si addentra nel contesto più ampio delle dinamiche di potere e dei pregiudizi nel calcio italiano.

Nonostante il grande successo, il Napoli ha ricevuto una risposta smorzata dai media, stranamente ossessionati dai rumors di trasferimento piuttosto che celebrare il successo del club partenopeo. Sembra quasi che la vittoria del Napoli sia vista come un’anomalia, un’aberrazione, qualcosa da mettere in discussione piuttosto che da lodare. Questo sembra riflettere un pregiudizio di lunga data che tratta il Napoli come un ‘intruso’ piuttosto che un legittimo contendente nel campionato italiano.

Il caso della Juventus serve come esempio lampante di questa disparità. Nonostante sia sotto indagine per manipolazione degli stipendi, la Juventus non ha ancora affrontato conseguenze severe. Invece di una retrocessione in Serie B, si parla di diluire la penalizzazione su due stagioni, attenuando così la colpevolezza della famiglia Agnelli e dei suoi associati.

Questa ‘indulgenza’ è vista da molti come un regalo, un esempio di favoritismo che contrasta fortemente con il trattamento riservato ai media per la storica vittoria del Napoli. La domanda rimane: perché il Napoli, una squadra che ha dimostrato il suo valore sul campo, è soggetto a tale scrutinio e pregiudizio?

La risposta non è semplice, ma è chiaro che il trionfo del Napoli ha esposto il ventre molle del calcio italiano, rivelando i pregiudizi e le dinamiche di potere in gioco. È giunto il momento di cambiare la narrazione, di dare credito a chi lo merita, e di celebrare l’incredibile successo del Napoli.

IL FUTURO DI SPALLETTI SULLA PANCHINA DEL NAPOLI

Da giorni circolano voci sulla decisione di Spalletti di lasciare il club azzurro. Nonostante il suo contratto sia in vigore fino al 2024, il tecnico toscano ha lasciato intendere che potrebbe essere il presidente Aurelio De Laurentiis a annunciare la fine della loro collaborazione. Questa situazione ha sollevato dubbi e speculazioni, alimentando una sorta di telenovela mediatica che ha messo in ombra l’importante successo del club​.

Secondo le notizie raccolte da Napolipiu.com, sito di riferimento per tutti gli appassionati del Calcio Napoli, De Laurentiis in caso di addio di Spalletti non si farebbe trovare impreparato. Intanto sui media nazionali giocano gia al toto allenatore con nomi come Conte, Palladino e De Zerbi che emergono come candidati.

Lo scudetto del Napoli dovrebbe essere un momento di celebrazione incontaminata, non un pretesto per fantasmagoriche questioni di mercato o pregiudizi mediatici. Questo è un monito per il calcio italiano: è ora di riconoscere e onorare il successo dove merita, indipendentemente da pregiudizi o favoritismi. Il Napoli non è un intruso, ma un legittimo campione. È ora che lo trattiamo come tale.

