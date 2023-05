CorSport – Spalletti chiari segnali di addio al Napoli: i possibili sostituti, spunta Palladino

Notizie Calcio Napoli – Luciano Spalletti verso l’addio, il presidente Aurelio De Laurentiis pensa ai sostituti del tecnico toscano.

Oramai da giorni si parla di una decisione presa da parte del tecnico del Napoli di lasciare il club azzurro. Corriere dello Sport ha cominciato a battere la notizia già nei giorni dopo Napoli-Fiorentina, quello della grande festa allo stadio Diego Armando Maradona. Proprio il quotidiano sportivo rilancia la notizia anche attraverso l’edizione odierna.

Napoli, Spalletti lascia. Conte, Palladino e De Zerbi possibili sostituti

Spalletti durante la conferenza stampa prima della sfida con l’Inter ha di nuovo scaricato tutto sulla società. Dovrà essere Aurelio De Laurentiis ad annunciare la fine del rapporto. Il tecnico non vuole assumersi, giustamente, nessuna responsabilità, anche perché a conti fatti lui ha un contratto fino al 2024, rinnovato sfruttando una clausola unilaterale dalla SSCN.

Per Aurelio De Laurentiis basterebbe quella, ma durante la cena con Spalletti le cose non si sono messe bene. Ora bisogna capire se si vorrà andare allo scontro, oppure se Spalletti si dimetterà o De Laurentiis lo lascerà andare.

“Se c’era ancora un minimo dubbio, che ancora non si scorgeva, basta seguire la luce ch’emana quello sguardo per capire che questa storia meravigliosa sta finendo: dentro, ci sono due anni d’emozioni, uomini con lui divenute leggende, un tempo che resterà scolpito per l’eternità, e però guardandosi, e scoprendosi svuotato d’energia, mentre intorno a sé ancora c’è l’effetto inebriante della magia, Luciano Spalletti esce dagli indugi e smaschera i propri sentimenti” scrive Corriere dello Sport.

Ma in caso di addio di Spalletti al Napoli si fanno i nomi dei sostituti: Corriere della Sera fa i nomi di De Zerbi, Conte, Gasperini e anche Palladino. Il tecnico del Monza è stata una sorpresa, la sua squadra gioca benissimo ed il suo stipendio è ampiamente alla portata del club partenopeo.