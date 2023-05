Napoli-Inter: le probabili formazioni, Kvaratskhelia vuole esserci

Napoli-Inter tutte le notizie sulle formazioni: sfida valida per la giornata 36 del campionato di Serie A, si gioca alle 18.00 allo stadio Maradona.

Ci sono dubbi di formazione per il Napoli che dopo la sconfitta con il Monza deve cominciare a macinare nuovamente punti, che non servono per la vittoria del titolo, ma per l’orgoglio personale. Inoltre gli azzurri hanno già perso contro l’Inter in questa stagione, quindi serve una reazione perché perdere non fa mai bene.

Napoli-Inter: formazioni, le probabili scelte di Spalletti e Inzaghi

Il Napoli non ha più nulla da chiedere al campionato, mentre l’Inter deve difendere il quarto posto, anche se ha dei punti di vantaggio su Milan e Roma. Inoltre Inzaghi pensa sicuramente alla fine di Champions League, non tanto per la tenuta fisica, ma per evitare infortuni.

In casa Napoli invece c’è il dubbio Kvaratskhelia che sarà tra i convocati di Napoli-Inter nonostante il leggero infortunio avuto giovedì. Il giocatore georgiano vuole giocare titolare ed oggi sosterrà un provino decisivo. Qualora non dovesse farcela al suo posto è pronto Elmas. Spalletti non farà esperimenti di formazione contro l’Inter, ma si affiderà ai migliori undici a disposizione. Inzaghi, secondo Gazzetta dello Sport, rilancia Correa e Lukaku in avanti, dopo le fatiche di Champions League.