Napoli-Inter 3-1: I Momenti Salienti e i Gol del Match di Serie A 2022/2023 -VIDEO

Napoli-Inter 3-1. Guarda i gol, le azioni decisive e i momenti di gioco che hanno caratterizzato l’incontro della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023.

Nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, allo Stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Inter si sono scontrate in una partita che ha visto vincitore il Napoli di Spalletti per 3-1. Nonostante un primo tempo da incubo per Roberto Gagliardini dell’Inter, il Napoli ha dominato la partita, riuscendo a superare una difesa interista ben organizzata.

L’incontro si è acceso con un gol spettacolare di Anguissa, seguito da una forte reazione dell’Inter che ha trovato il pareggio con Lukaku. Nonostante ciò, i padroni di casa non si sono arresi, con Di Lorenzo che ha realizzato il 2-1 e Gaetano che ha fissato il punteggio sul 3-1 nei minuti finali.

Andiamo a rivivere i momenti salienti di Napoli-Inter:



I Gol di Napoli-Inter:

67′ ANGUISSA (Napoli-Inter 1-0): Il giocatore camerunense ha dimostrato grande maestria nel controllare il pallone all’interno dell’area, girandosi e scagliando un tiro che Onana è riuscito solo parzialmente a intercettare, permettendo alla sfera di finire sotto la traversa. 82′ LUKAKU (Napoli-Inter 1-1): Grazie a un cross basso di Dimarco dalla sinistra, Lukaku è riuscito a segnare un gol da pochi passi, non lasciando nessuna possibilità a Meret. 85′ DI LORENZO (Napoli-Inter 2-1): Il capitano azzurro ha colpito con un magnifico tiro sinistro dai 25 metri, superando un Onana impietrito. 94′ GAETANO (Napoli-Inter 3-1): Simeone, in una situazione di 2 contro 1 a favore del Napoli, ha passato la palla a Gaetano che ha messo la palla in rete, solo davanti a Onana.

La Moviola di Napoli-Inter:

Al 24′ Gagliardini, già ammonito, commette un fallo da dietro su Kvaratskhelia, ma l’arbitro Marinelli decide di non mostrargli il secondo giallo e, quindi, l’espulsione.

41′, però, Gagliardini non evita il rosso per un intervento su Anguissa e viene espulso da Marinelli.

Al 79′ viene annullato un gol a Simeone: secondo il direttore di gara, Zielinski avvia l’azione del 2-0 commettendo fallo su D’Ambrosio