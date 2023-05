Napoli fa storia in Serie A: Spalletti batte tutte le squadre in una stagione, 19 su 19

Per la prima volta nella storia della Serie A, una squadra ha battuto tutte le avversarie in una stagione. Il Napoli di Spalletti ha raggiunto questo traguardo battendo l’Inter 3-1.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli di Luciano Spalletti ha fatto la storia della Serie A. Per la prima volta, una squadra ha battuto tutte le sue avversarie nella stessa stagione, con un record perfetto di 19 vittorie su 19. L’ultimo ostacolo era l’Inter, che è stato superato con un convincente 3-1.

Dall’inizio della partita, l’Inter ha mostrato una fase difensiva solida, mentre il Napoli ha dominato il campo e la palla. L’espulsione di Roberto Gagliardini dell’Inter ha aperto gli spazi per il Napoli, permettendo ad Andre-Frank Zambo Anguissa di sbloccare il risultato. Nonostante un gol di Simeone fosse stato annullato per un discutibile fallo di Piotr Zielinski, il Napoli ha continuato a esercitare pressione.

L’Inter ha pareggiato con un lampo di Romelu Lukaku, ma Giovanni Di Lorenzo ha fulminato Andre Onana con un gran sinistro, riportando il Napoli in vantaggio. Nel recupero, Gianluca Gaetano ha segnato in contropiede, sigillando la vittoria del Napoli con un definitivo 3-1.

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato con entusiasmo: “E con questa le abbiamo battute tutte! Nessuna esclusa! Il cammino del Napoli quest’anno è stato esaltante, una vittoria di enorme valore. Stasera il Napoli l’ha vinta nonostante Marinelli. L’ha vinta con la testa e con il gioco, riproponendo spesso le trame che hanno fatto del Napoli una delle squadre più belle d’Europa. Ci esaltiamo di fronte al capitano più forte d’Italia e ci commuoviamo dinanzi alle “lacrime napulitane “ di Gianluca Gaetano. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”

La direzione di gara di Gianpaolo Marinelli è stata al centro delle critiche, ma non è riuscita a offuscare la storica impresa del Napoli. Questa vittoria è stata raggiunta nonostante le difficoltà, in un campionato che ha portato tre finaliste in Europa. Il Napoli continua a far sognare i suoi tifosi e a dimostrare che è una delle squadre più forti d’Europa.