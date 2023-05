Napoli-Inter arbitraggio inquietante di Marinelli: rigore e gol negati

Il Napoli continua la sua corsa record battendo l’Inter 3-1. Nonostante la vittoria, le polemiche sull’arbitraggio di Marinelli e l’uso del VAR dominano il post-partita.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI- Il Napoli, fresco di scudetto, continua a vincere e batte l’Inter di Simone Inzaghi con un secco 3-1. Andre-Frank Zambo Anguissa ha aperto il punteggio, Romelu Lukaku ha pareggiato per l’Inter, ma Giovanni Di Lorenzo e Gaetano hanno chiuso i giochi. Luciano Spalletti è ora vicino a superare il record di punti di Maurizio Sarri nella stagione 2017/18, mentre l’Inter rischia di essere scavalcata dalla Lazio al terzo posto.

Nonostante la vittoria, le polemiche post-partita sono state dominate dall’arbitraggio di Livio Marinelli e l’uso del VAR da parte di Nasca e Chiffi. Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, è stato al centro delle discussioni. Il giocatore era stato ammonito per un fallo su Di Lorenzo, poi ha commesso un’altra infrazione su Kvaratskhelia. Doveva essere espulso? “Chiaro ed evidente errore, il giocatore andava ammonito e, di conseguenza, espulso“, ha detto Luca Marelli, ex arbitro e opinionista DAZN.

Gagliardini, nonostante un fallo duro su Kvaratskhelia, è rimasto in campo. Solo dopo un altro fallo killer su Zambo Anguissa, l’arbitro ha estratto il secondo giallo e lo ha espulso. Il giocatore dell’Inter ha protestato la decisione, ma senza successo.

Un altro episodio controverso ha coinvolto Giovanni Simeone e Zilianki. Il centrocampista del Napoli aveva propiziato il gol del 2-1, ma la rete è stata annullata per un presunto fallo. Le riprese televisive, però, hanno mostrato che Zielinski non aveva commesso nessuna infrazione. Anche in questo caso, il VAR non è intervenuto.

Una decisione sconcertante. Un arbitraggio così scarso non è possibile. La prestazione del signor Marinelli e dei collaboratori al VAR, Nasca e Chiffi, è stata al centro delle critiche.

Speriamo che queste continue sviste arbitrali non siano un segnale di avvertimento per la prossima stagione. Il Napoli, nonostante tutto, continua a vincere e a far sognare i suoi tifosi.