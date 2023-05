Accardi al Napoli, la rabbia di Corsi: “Basta con questo cinema mediatico”

Pietro Accardi può essere il nuovo direttore sportivo del Napoli, il dirigente dell’Empoli può sostituire Cristiano Giuntoli che va alla Juve.

C’è un valzer di scrivanie che prende in considerazione almeno tre club di Serie A. Infatti c’è Cristiano Giuntoli promesso sposo della Juve. Il direttore sportivo del Napoli, quello che ha portato Kim e Kvaratskhelia in azzurro, è pronto a firmare per la Juventus.

Il Napoli non può farsi trovare impreparato e così De Laurentiis ha in mente di prende Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli.

Da tempo si parla dell’interessamento della SSCN, tanto che Rebecca Corsi, vicepresidente e amministratore delegato dell’Empoli a Dazn ha detto: “Non è un argomento per noi. Questo cinema mediatico ci infastidisce un po’. Pietro ha un rapporto simbiotico con mio padre e qualora si presentasse la situazione, ma così per ora non è stato, faremo di tutto per trattenerlo“.