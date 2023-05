Il destino della Juventus svelato oggi: “Una pena eccessiva farebbe scoppiare il caos”

La Giustizia sportiva decreterà la condanna per la Juventus, al centro dell’inchiesta per plusvalenze e manovra stipendi.

Giuseppe Chiné, il procuratore federale incaricato del caso delle plusvalenze della Juventus, renderà oggi la sentenza che sancirà il destino del club bianconero. Dopo quattro round di processo, finalmente la Giustizia sportiva pronuncerà una condanna definitiva, che potrebbe comportare una penalizzazione di punti compresa tra cinque e quindici. I vertici precedenti della Juventus, tra cui Agnelli, Arrivabene, Paratici e Cherubini, sono già stati condannati, ma Chiné dovrà ancora motivare le squalifiche di otto mesi inflitte loro lo scorso 20 gennaio, oppure assolvere Nedved e gli altri imputati. La difesa della Juventus cercherà di ottenere l’assoluzione per i membri del Consiglio di Amministrazione, cercando di ridurre i quindici punti di penalizzazione che gravano attualmente sul club.

Molto dipenderà dalla posizione del procuratore, che inizialmente aveva richiesto una sottrazione di nove punti alla Vecchia Signora il 20 gennaio scorso, ma poi fu la Corte a decidere di infliggere mesi e punti aggiuntivi. È possibile che venga presentata una richiesta simile a quella formulata tre mesi fa, anche se non si può escludere un aumento delle sanzioni. Sarà poi compito della Corte pronunciarsi sulla sentenza. In caso di penalizzazione ritenuta eccessiva, si aprirà nuovamente la strada al Collegio di Garanzia per una possibile opera di revisione.