“Sei inutile, insulso, anticalcio” i tifosi dell’Inter si scagliano contro Gagliardini

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, è sotto il fuoco incrociato dei tifosi nerazzurri dopo la sua prestazione deludente contro il Napoli. L’espulsione al 40′ ha solo esacerbato la situazione, con molti tifosi che si sono riversati sui social media per esprimere la loro insoddisfazione.

“Sei inutile, l’anticalcio. Non ti azzardare a rinnovare” – queste sono solo alcune delle critiche rivolte a Gagliardini online. L’ultimo post sul suo profilo Instagram, che mostra Gagliardini con la sua famiglia, è diventato un luogo per i tifosi dell’Inter per sfogare la loro frustrazione. Da “quanto sei scarso” a “ti devono indagare per calcioscommesse”, a “non ti azzardare a rinnovare, neanche gratis ti vogliamo“.

Gagliardini, che era già stato ammonito al 19′ del match contro il Napoli, ha commesso un altro fallo nel finale di primo tempo che ha portato alla sua espulsione. “Tutto inutile”, ha detto Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, che aveva invitato Gagliardini a evitare sciocchezze.

Questa potrebbe essere una delle ultime apparizioni di Gagliardini con l’Inter, dato che il suo contratto scade il 30 giugno. Il contratto di Gagliardini scade il prossimo 30 giugno e non sarà rinnovato: i suoi 6 anni e mezzo in nerazzurro erano partiti con un ruolo da titolare fisso e lo hanno visto via via scivolare indietro nelle gerarchie, fino all’attuale status di panchinaro fisso.

Mentre i tifosi dell’Inter continuano a esprimere il loro disappunto, resta da vedere come Gagliardini risponderà a queste critiche e come si svolgeranno i prossimi mesi per il centrocampista dell’Inter.