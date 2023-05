Gianni Infantino, Presidente della FIFA, Elogia il Napoli: “Ad averne squadre cosi”

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, esprime grande apprezzamento per il Napoli e discute la potenziale candidatura dell’Italia per gli Europei del 2032. Infantino ha evidenziato la forza e il merito della squadra napoletana e ha esortato l’Italia a ospitare più eventi calcistici di grande importanza.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Gianni Infantino, presidente della FIFA, elogiato il Napoli per la sua vittoria meritata dello scudetto, definendolo come un esempio brillante per le squadre di calcio italiane. Nella trasmissione radiofonica “La politica del pallone” su Gr Parlamento, il numero uno del calcio mondiale ha riconosciuto il Napoli per la sua immagine di squadra propositiva e virtuosa, non solo sul campo, ma anche dal punto di vista societario. «Lo scudetto del Napoli – ha detto Infantino – è stato vinto meritatamente, dando l’immagine di una squadra propositiva e virtuosa anche dal punto di vista societario».

Gianni Infantino, Presidente della FIFA, Estasiato dal Napoli

Infantino ha sottolineato che la squadra ha impressionato non solo in Italia, ma anche in Europa, mostrando l’immagine di un club ben organizzato e propositivo. “Quest’anno ha vinto meritatamente. Perché quest’anno quello che ha dimostrato il Napoli è stato veramente fantastico: e ha fatto bene anche in Europa, dando immagine di una società organizzata e propositiva“, ha aggiunto.

Il presidente della FIFA, scrive Donato Matucci sull’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ha ricordato il leggendario Diego Maradona, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia del Napoli. “È bello pensare anche a Maradona in questo momento, starà sicuramente festeggiando insieme a tutti quelli che amano il Napoli e il calcio”, ha detto.

Oltre all’elogio per il Napoli, Infantino ha discusso la candidatura dell’Italia per ospitare gli Europei del 2032. Ha espresso il suo desiderio di vedere l’Italia organizzare più tornei di calcio di grande importanza, sottolineando che non sono stati pianificati grandi eventi calcistici nel paese dal 1990.

Infine, Infantino ha sottolineato l’importanza di ammodernare gli stadi in Italia, sottolineando che non sono più solo luoghi dove si gioca a calcio, ma simboli di modernità. “Gli stadi, però, devono sicuramente ammodernati. Dappertutto le autorità si rendono conto dell’importanza di uno stadio che non è più solo un posto dove si gioca a calcio, ma un simbolo di modernità“, ha concluso.