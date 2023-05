Gianluca Gaetano, il gol ‘sorpresa’ tramuta il Maradona in una bolgia – VIDEO

Primo gol in stagione per Gianluca Gaetano che, entrato con l’Inter nel finale, ha regalato tanta gioia al Maradona con il gol del 3-1.

Il Napoli si è aggiudicato la sfida della 36esima giornata di Serie A battendo l’Inter al Maradona grazie alle reti di Anguissa, Di Lorenzo e Gianluca Gaetano.

L’edizione odierna de Il Mattino si è voluto soffermare proprio sul giovane centrocampista azzurro sottolineandone la gioia che ha provato nel segnare una rete contro i nerazzurri dell’Inter, la sua prima rete in stagione.

Un momento indelebile, emozionante, che rimarrà per sempre nella memoria di Gaetano. Il primo gol in Serie A è un traguardo che non si dimentica facilmente, soprattutto quando viene segnato contro l’Inter, una delle finaliste della prestigiosa Champions League, il torneo europeo più importante. Gaetano sta godendo di uno dei momenti più belli della sua carriera, è il coronamento di un sogno.

“I complimenti di Spalletti mi fanno piacere, me lo dice da inizio stagione. Tutti nel gruppo mi vogliono bene qui a Napoli, sono stato coccolato anche quando venivo dalla Primavera. Adesso tornerò da mia figlia, non vedo l’ora di stringerla. E questo gol è stato bellissimo: ho dato palla a Simeone solo per farmela ridare”.

Di seguito il gol di Gaetano che ha fatto letteralmente impazzire il Maradona: