Il Napoli non perdona nemmeno l’Inter, il CorSport: “L’ultimo sfizio”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla vittoria del Napoli sulla finalista della Champions, l’Inter di Simone Inzaghi.

Una prima pagina che si colora d’azzurro quella del Corriere dello Sport edizione Campania che titola: “L’ultimo sfizio. Il Napoli non perdona: lezione all’Inter, finalista di Champions“.

Una grande prestazione quella del Napoli di Luciano Spalletti che si aggiudica la sfida della 36esima giornata di Serie A battendo l’Inter di Simone Inzaghi, arrivata nella splendida cornice del Maradona da finalista della Champions League dopo aver eliminato il Milan nel doppio confronto in semifinale.

I nerazzurri escono dall’impianto di Fuorigrotta senza punti, complice una buona prestazione del Napoli che porta a casa la 27esima vittoria di questa stagione, eccezionalmente targata Zambo Anguissa, Di Lorenzo e Gianluca Gaetano.

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport non poteva di certo mancare l’incertezza di questa stagione, tra le altre, il futuro di Luciano Spalletti. In colonna si legge: “Spalletti ai saluti: ‘Il mio futuro è deciso’“.

In apertura spazio anche alla Juventus e alle parole di Massimiliano Allegri: “Juve, io non me ne vado“.

Di seguito un’anteprima della prima pagina del Corriere dello Sport: