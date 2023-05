Napoli campione e l’omaggio a Federico Salvatore: il comico Calabrese non risparmia proprio nessuno nel suo esilarante sketch – VIDEO

Il comico Gennaro Calabrese se ne inventa un’altra: l’omaggio al Napoli Campione e a Federico Salvatore nel video virale su Instagram.

Il Napoli ha riportato lo Scudetto all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni, un traguardo celebrato non solo nella splendida città partenopea, ma anche in tutto il mondo a partire dalle strade di Londra fino a quelle di New York. Tutti hanno voluto partecipare alla grande festa, chi con sciarpe, bandiere, cori, ma anche chi a modo suo dando adito alla più svariata fantasia. Parliamo ad esempio di Gennaro Calabrese, noto comico, imitatore ed attore, che ha recentemente condiviso un video su Instagram che sta facendo impazzire i tifosi del Napoli e gli amanti della musica partenopea, e che rappresenta un omaggio anche a Federico Salvatore, cantautore e cabarettista napoletano scomparso all’età di 63 anni lo scorso aprile.

SCUDETTO NAPOLI: IL VIDEO DI CALABRESE E L’OMAGGIO A FEDERICO SALVATORE

Nel breve filmato, chitarra alla mano, Calabrese esegue una canzone speciale dedicata alla vittoria del Napoli come campione d’Italia, rendendo omaggio anche al compianto Federico Salvatore.

L’energia contagiosa di Calabrese si sprigiona fin dalle prime note, mentre egli canta con passione e fervore il brano scritto appositamente per celebrare il successo della squadra partenopea, che strappa più di una risata.

Calabrese inizia cantando impersonando il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e citando diverse operazioni di mercato che hanno fatto la differenza: “Dopo una lunga attesa durata tanti anni, ho vinto lo Scudetto e l’ho fatto senza inganni. Ho comprato Kvaratskhelia accanto a Osimhen e tutti quanti a dirmi: “Ma questo chi è?”, E’ Kim, un genio”. Tante le voci imitate da Calabrese, che passa poi per Allegri, Pioli, Inzaghi e Spalletti.

Nonostante l’ironia messa in atto per rappresentare questa straordinaria stagione del Napoli, Gennaro Calabrese non dimentica di rendere omaggio a Federico Salvatore, celebre cantautore napoletano scomparso lo scorso aprile. L’omaggio parte proprio per voce di Luciano Spalletti che dice: “Questo Scudetto lo dedico un po’ a tutti, belli e brutti. Lo dedico anche a Federico Salvatore perchè è dal suo genio che nasce questa canzone. E’ vero, uomini forti destini forti”.

Di seguito il video di Calabrese sull’omaggio del Napoli e il tributo a Federico Salvatore: