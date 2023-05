Scudetto Napoli, Kekko dei Modà sorprende tutti: la poesia per gli azzurri è da brividi – VIDEO

Scudetto Napoli, tanti i tributi agli azzurri. Spunta una bellissima poesia scritta direttamente dal cantante dei Modà, Kekko.

Il Napoli si è ufficialmente laureato campione d’Italia dopo il pareggio ottenuto sul campo dell’Udinese. La squadra guidata da Spalletti ha conquistato in modo matematico lo scudetto, portando così il tricolore nella città partenopea dopo un lungo digiuno di 33 anni. I tifosi azzurri hanno iniziato a festeggiare e continuano a farlo per le strade della città, esprimendo la loro gioia in modo incontenibile e sventolando bandiere azzurre ovunque.

Sono state diverse le iniziative con cui i tifosi hanno festeggiato lo Scudetto, dalle più semplici come dei caffè ‘personalizzati’ con Osimhen e compagni o la tinta azzurra con un taglio di capelli a prova Scudetto, fino alle più disparate. Un esempio? Un pilota d’aereo che ha disegnato nel cielo del Golfo con la rotta del suo velivolo una N di Napoli gigante.

Insomma tante iniziative tra cui spunta anche la bellissima poesia scritta dal cantante dei Modà, Francesco ‘Kekko’ Silvestre, tifosissimo del Napoli.

Di seguito il video: