Reina vuole una casa a Posillipo: Spunta un retroscena sulla visita a Napoli

Pepe Reina, ex portiere del Napoli, è stato avvistato a Posillipo alla ricerca di una casa. Questo ha alimentato le voci di un possibile ritorno al Napoli come membro dello staff tecnico di Rafa Benitez.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Pepe Reina, ex portiere del Napoli e attualmente al Villarreal, è stato avvistato recentemente a Posillipo, quartiere residenziale di Napoli. Ma non è la sua presenza che ha suscitato curiosità, ma il fatto che il madrileno abbia chiesto informazioni su appartamenti disponibili nella zona e abbia contattato un’agenzia immobiliare locale per esplorare le sue opzioni di alloggio.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, questo improvviso interesse per l’immobiliare ha alimentato le voci di un possibile ritorno di Reina a Napoli, questa volta non come giocatore, ma come parte dello staff tecnico di Rafa Benitez, che è in trattative per sostituire Luciano Spalletti come allenatore del Napoli. Benitez e Reina sono molto legati, il che rende questa ipotesi ancora più plausibile.

Reina, che compirà 41 anni ad agosto, potrebbe essere pronto a ritirarsi dal calcio giocato e a dedicarsi a un ruolo tecnico. Sabato, Reina ha giocato per il Villarreal nello stadio Montilivi in Catalogna, dove la sua squadra ha sconfitto il Girona per 2-1.

Il legame di Reina con Napoli è sempre stato forte. Ha vissuto la città, ha partecipato a cene di beneficenza, e i suoi cinque figli hanno frequentato le scuole tra Vomero e Posillipo. Nonostante il suo rapporto turbolento con il presidente Aurelio De Laurentiis, il tempo trascorso potrebbe aver appianato le differenze.

Se le voci fossero confermate, Reina potrebbe rappresentare un prezioso aggiunta allo staff tecnico del Napoli, soprattutto se Benitez dovesse effettivamente prendere le redini della squadra. La moglie di Reina, Yolanda Ruiz, sarebbe altrettanto contenta di tornare a Napoli, città che apprezza molto.

Inoltre, un possibile ritorno di Benitez potrebbe segnare una nuova era per il Napoli, con l’ingaggio di nuovi e giovani top player per rafforzare la squadra. Gli scommettitori sembrano sostenere questa ipotesi, con Benitez quotato 4 volte la posta su Snai come prossimo allenatore del Napoli.

Solo il tempo dirà se queste voci si concretizzeranno o meno. Nel frattempo, i tifosi del Napoli possono solo aspettare e sperare in un futuro ricco di successi per la loro squadra.