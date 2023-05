De Laurentiis, le mosse strategiche sul calciomercato. L’idea per un Napoli super competitivo

Napoli su Scalvini e Frattesi. Il calciomercato non dorme mai, De Laurentiis sta lavorando per costruire una squadra super competitiva per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli. Il mercato è come un orologio che non si ferma mai. Mentre i giocatori sono in campo o mentre i tifosi festeggiano, i dirigenti stanno già progettando le prossime mosse. Anche nel momento di riflessione tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, le ruote del calciomercato continuano a girare. Non c’è un momento in cui non si muove un’idea, non si fa una telefonata, non si cerca di anticipare una mossa.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli è consapevole di poter avere bisogno di un difensore centrale, dato l’interesse del Manchester United per Kim, che potrebbe essere attratto dalla clausola del contratto, l’offerta economica, un posto in Champions League e l’atmosfera magica di Old Trafford.

Napoli, le mosse di De Laurentiis sul mercato

Un nome che circola come possibile sostituto è quello di Giorgio Scalvini, un giovane talento di soli 19 anni, con le qualità ideali e un ragionevole ingaggio, ma con un costo di trasferimento che potrebbe essere elevato e quindi richiedere una negoziazione.

Un altro giocatore nel mirino del Napoli potrebbe essere Davide Frattesi, centrocampista di 23 anni, che potrebbe essere necessario per fronteggiare la partenza di alcuni giocatori chiave come Ndombele e Demme. Il Napoli potrebbe aver bisogno di aggiungere non solo altezza, ma anche energia al centrocampo.

Un’altra possibile mossa potrebbe riguardare l’esterno, con Hirving Lozano che ha dimostrato il desiderio di giocare in Premier League e il suo contratto in scadenza nel 2024 che potrebbe indurre il Napoli a cercare un sostituto. Uno dei nomi che circola è quello di Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, che è sempre stato nel mirino del club partenopeo.

Nonostante l’interesse del Napoli, il Milan sembra essere avanti nella corsa per Daichi Kamada, centrocampista giapponese che si svincolerà dall’Eintracht Francoforte il 30 giugno.

Tra i difensori, Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte è un altro nome che potrebbe interessare al Napoli. Il club lo conosce bene, avendolo affrontato negli ottavi di finale di Champions, e la sua valutazione di circa trenta milioni di euro potrebbe essere un ostacolo.

Il calciomercato è un gioco di scacchi che si gioca tutto l’anno. De Laurentiis e Giuntoli stanno lavorando per costruire una squadra super competitiva per la prossima stagione, e le prossime settimane potrebbero portare nuove sorprese.