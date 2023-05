Napoli, festa privata per lo scudetto e viaggio in Corea del Sud: Ecco il programma

Il Napoli ha organizzato una festa privata per celebrare lo Scudetto. L’evento segna anche un addio a Spalletti e ad alcuni giocatori. Successivamente, la squadra si prepara per una tournée in Corea del Sud.

Dopo una serie di celebrazioni pubbliche per la vittoria dello Scudetto, il Napoli ha deciso di organizzare una festa privata. L’evento si terrà mercoledì in un locale sul mare nell’area flegrea, lontano dai riflettori e dal clamore delle celebrazioni pubbliche. Questa è stata la decisione del capitano Di Lorenzo, che ha organizzato l’evento come un’occasione per la squadra di stare insieme, ripercorrere il percorso verso il tricolore e godersi un po’ di privacy.

La festa privata rappresenta anche un’occasione per salutare Luciano Spalletti, l’allenatore che ha guidato la squadra alla vittoria dello Scudetto, così come Kim Min-jae e gli altri giocatori che potrebbero lasciare il club. Di Lorenzo, nel suo primo discorso come campione d’Italia, ha affermato che i membri di questa squadra saranno per sempre uniti da un’esperienza unica e indimenticabile.

Dopo la partita con la Sampdoria del 4 giugno, ci sarà la premiazione ufficiale della Lega al Diego Armando Maradona, seguita da uno spettacolo organizzato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

La squadra partirà per la Corea del Sud, la patria di Min-jae e la sede di una tournée internazionale che si concluderà l’11 giugno.

La squadra giocherà un’amichevole il 8 giugno, probabilmente contro il Mallorca, la squadra dell’altro calciatore coreano Lee Kang-in. Al ritorno, i giocatori convocati si uniranno alle rispettive Nazionali e per gli altri inizieranno le vacanze.

La nuova stagione comincerà il 14 luglio a Dimaro con il primo ritiro della squadra. In attesa di quella data, i tifosi del Napoli possono godersi le celebrazioni dello Scudetto e l’attesa per una nuova stagione emozionante.