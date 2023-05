“Kamada non ha firmato con nessuno: al Napoli può fare molto bene”

Il giornalista Giorgio Dusi rivela che Kamada non ha firmato con nessuno ed al Napoli può fare molto bene

Giorgio Dusi dà nuovi aggiornamenti alle voci che riguardano Kamada. Ai microfoni di Radio Crc, il giornalista esprime la sua opinione sull’atleta ricercato dal Napoli di Aurelio De Laurentiis per la prossima estate di mercato: “Kamada non ha firmato ancora con nessuna squadra. Si è parlato molto di Borussia Dortmund, ma lì tutto dipende da come finirà il campionato. Se vincerà, avrà la forza economica di fare acquisti. Kamada non rinnoverà, ma ha un curriculum di tutto rispetto i numeri parlano per lui: nella seconda parte dell’anno ha segnato meno, ma è andato in doppia cifra anche giocando a centrocampo. Non credo sia pronto per squadre come Real Madrid, ma a Napoli può fare molto bene perché ha estro, fantasia, ma deve essere messo, come molti giapponesi, in un contesto tattico chiaro, funzionante e funzionale e a Napoli tutto ciò c’è”.

Per Dusi il Bayern Monaco sta sondando sia Osimhen che Kolo Muani

Osimhen al Bayern Monaco? “A Monaco fanno tante valutazioni. La certezza è che faranno un grande acquisto in attacco perché Tuchel lo ha chiesto espressamente. Vuole un centravanti già pronto, ma relativamente giovane perché ci vuole costruire un ciclo. I nomi grossi che orbitano in chiave Bayern sono due: Osimhen e Kolo Muani“.

“Il Bayern non ha mai speso tanto per il centravanti, o comunque non è mai arrivato alle cifre che si sentono in chiave Osimhen per cui se arriveranno a fare quell’offerta irrinunciabile è perché ne sono convinti al 200%. Su Kolo Muani invece ci sono più margini di trattativa perché l’Eintracht lo ha pagato 0”. Ha concluso Dusi.