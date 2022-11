Euro 2032, Napoli nella candidatura dell’Italia per ospitare l’europeo

Euro 2032 Napoli tra le città ospitanti dell’europeo, ufficiale la candidatura dell’Italia per ospitare l’evento.

L’Italia ha presentato ufficialmente la propria candidatura per ospitare i prossimi Europei 2032. È stata proprio la Uefa a confermare la presenza dell’Italia nella corsa alla manifestazione che si svolgerà tra 10 anni. Il nostro Paese non ospita un evento di questo tipo dai Mondiali di Italia ’90 con la sola parentesi rappresentata da alcune gare degli ultimi Europei 2020 itineranti giocati anche all’Olimpico di Roma. Ma in questo caso l’Italia sarebbe l’unico e solo Paese a incaricarsi dell’organizzazione della manifestazione.

EURO 2032 NAPOLI PRONTA AD OSPITARE LE PARTITE DELL’EUROPEO

Tra le città coinvolte in fase di candidatura in prima fila c’è Napoli, non solo per lo stadio Maradona, che richiama il mito del più grande di tutti i tempi, ma anche per la storia e la cultura della città che ogni anno attira milioni di visitatoti da tutto il mondo.

Oltre al capoluogo campano ci sono anche altre 10 città italiane: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Cagliari e Palermo.

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha spiegato: “La candidatura dell’Italia rappresenta un fondamentale fattore di accelerazione di questo processo di crescita, partendo dal segmento stadi, considerando il ruolo sportivo, sociale ed economico del calcio, ma garantendo uguale attenzione all’impiantistica“.

La redazione del “Final bid dossier” proseguirà nei prossimi mesi fino al 12 aprile 2023, data in cui verranno presentate alla UEFA, in via definitiva, le 10 città candidate. L’assegnazione dell’evento da parte del Comitato esecutivo della UEFA è prevista tra settembre e ottobre del 2023.