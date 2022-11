Benitez: “Scudetto? Credo sia l’anno giusto per il Napoli, ma tocco ferro!”

Rafa Benitez crede che il Napoli possa vincere finalmente lo scudetto, ma da buon “napoletano” tocca ferro in segno di scaramanzia.

Rafa Benitez è stato l’allenatore della svolta e della rinascita, con il tecnico spagnolo a Napoli sono arrivato campioni come Albiol, Higuain, Reina. La squadra ha raggiunto una dimensione europea e da li la cavalcata è stata bellissima ed entusiasmante.

Oggi il Napoli di Spalletti domina in Champions League e in serie A, un po di merito va comunque a Benitez, che di Napoli è riuscito ad assaporare tutto ed è rimasto molto legato alla città e soprattutto alla cultura Napoletana.

Ai microfoni di Parmatoday, Benitez parla della corsa scudetto in serie A con un pizzico di sana scaramanzia napoletana:

“Chi vince lo scudetto? Mi farebbe piacere e credo che sia una possibilità concreta che possa essere l’anno giusto per il Napoli: hanno fatto e stanno facendo un gran lavoro, ma mentre lo dico sto ‘toccando ferro’. Non vorrei che Spalletti o De Laurentiis possano pensare che questo mio pronostico porti sfortuna al Napoli: è l’ultima cosa che voglio“.

L’allenatore spagnolo ha parlato anche del suo vice in azzurro, Fabio Pecchia, oggi allenatore del Parma: “Ho sempre avuto una grande fiducia in Fabio, non solo perché lo ritengo un allenatore preparato, con una grande passione per il calcio ma, soprattutto, perché è una persona intelligente con la voglia di saperne sempre di più e con la capacità di adattare il suo lavoro al contesto.

Per questo motivo credo che sia un allenatore che continuerà a migliorare costantemente, proprio per il suo desiderio di apprendere. Ritengo che il suo calcio sia la combinazione delle sue esperienze. Le sue squadre sono capaci di giocare, di tenere il possesso della palla e di avere un’identità chiara con manovre elaborate ma, quando serve, sanno fare ripartenze veloci e in verticale“.