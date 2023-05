Compleanno De Laurentiis: gli auguri social della SSCN al presidente dello scudetto

Oggi 24 maggio 2023 è il giorno del compleanno di Aurelio De Laurentiis, il presidente della SSCN compie 74 anni.

Il presidente del Napoli può festeggiare il suo settantaquattresimo compleanno con la soddisfazione di aver riportare il terzo scudetto al Napoli. Non una cosa da poco, visto che il titolo nel capoluogo partenopeo mancava da trentatré anni.

Resta un po’ di amarezza per l’uscita anticipata dalla Champions League, colpa di arbitri che hanno condizionato pesantemente la doppia sfida con il Milan. Ma resta la grande festa di una stagione da incorniciare che è consegnata allo storia del calcio e del Napoli.

Nel giorno del suo compleanno sono arrivati in mattinata subito gli auguri social della SSCN, che dai propri account ufficiali ha scritto: “Uno scudetto come regalo e altre grandi conquiste come desiderio.

Buon compleanno Presidente“.