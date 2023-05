Festa Scudetto Napoli in diretta su Rai Due: le iniziative in programma

Sono emerse nuove informazioni sulla festa Scudetto del Napoli che si terrà al termine della partita degli azzurri contro la Sampdoria.

La festa dello Scudetto del Napoli, in programma il 4 giugno dopo la partita contro la Sampdoria, potrebbe riservare importanti novità. Lo stadio Diego Armando Maradona non sarà l’unico luogo coinvolto nella celebrazione. Secondo le indiscrezioni di Carlo Alvino, sono previsti dei maxischermi in diverse piazze. Ecco quanto ha scritto il giornalista su Twitter: “Domenica 4 giugno si ragiona per il montaggio di maxischermi per la festa post partita (che sarà trasmessa su Rai Due) in piazza Plebiscito, piazza Mercato, Scampia e Bagnoli. Poi, in provincia, a Portici, Pozzuoli, Bacoli, Nola, Giugliano e Castellammare di Stabia”.

Domenica 4 giugno, nell’ultima giornata di campionato per gli uomini di Luciano Spalletti, avverrà la premiazione da parte della Lega Serie A, con la consegna del trofeo nelle mani del capitano Giovanni Di Lorenzo. Sarà la festa ufficiale, nonostante la città sia in fermento da diversi mesi. Dopo il pareggio contro l’Udinese del 4 maggio, infatti, il Napoli ha conquistato matematicamente il campionato, ma i preparativi erano già iniziati a febbraio, quando il vantaggio sugli inseguitori era diventato incolmabile (+18 punti raggiunti il 11 marzo dopo la vittoria per 2-0 contro l’Atalanta al Maradona).