Mancini opzione possibile per il Napoli, Marolda: “Non chiede la luna”

Il nome di Roberto Mancini risuona forte per la panchina del Napoli soprattutto dopo la possibile uscita di Spalletti.

In casa Napoli regna l’incertezza soprattutto dopo le continue voci che vogliono il tecnico Luciano Spalletti e il ds azzurro Cristiano Giuntoli lontano dall’ombra del Vesuvio. Negli ultimi giorni, tra conferme e smentite, anche il nome di Roberto Mancini è stato aggiunto alla lista già numerosa degli allenatori considerati per il ruolo al Napoli dopo Luciano Spalletti.

Secondo alcune voci la Juventus non potrebbe più permettersi Massimiliano Allegri, così il tecnico livornese andrebbe a ricoprire il ruolo di ct della Nazionale Italia e Roberto Mancini prenderebbe il posto di Luciano Spalletti su quella del Napoli.

Durante la trasmissione Il Bello Del Calcio su Televomero, il giornalista Francesco Marolda, si è lasciato andare a delle dichiarazioni audaci: “C’è stato un contatto tra Roberto Mancini e il Napoli, non si tratta solo di una mia preferenza”.

Marolda ha poi aggiunto: “Roberto Mancini sembra essere interessato a una sfida in un club, ha esperienza internazionale e condivide idee tattiche simili a quelle di Luciano Spalletti. Inoltre, sembra che le sue richieste salariali non siano eccessive. Sarebbe una possibilità concreta per il Napoli”, ha aggiunto Francesco Marolda durante la sua partecipazione televisiva. Questa ipotesi piace anche a Fernando Orsi: “Un professionista come Roberto Mancini non può essere messo in discussione, sarebbe sicuramente il profilo adatto per il Napoli, anche se ultimamente sembra più orientato verso un ruolo di gestore piuttosto che di allenatore sul campo”.