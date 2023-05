Luis Enrique post Spalletti? Napoli sarebbe la sua piazza ideale: svelato il motivo

Secondo quanto emerge dalla Spagna, Luis Enrique potrebbe essere interessato a valutare un’eventuale offerta da parte del Napoli.

Il Napoli sta pianificando la prossima stagione, ma senza Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Il tecnico di Certaldo e l’attuale ds azzurro molto probabilmente non faranno parte del progetto. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha avviato da tempo una serie di consultazioni per individuare un degno successore per l’attuale allenatore. Tra i nomi più interessanti spunta quello di Luis Enrique.

Ignasi Oliva, giornalista spagnolo, ha parlato dell’ipotesi di un arrivo di Luis Enrique al Napoli durante un’intervista a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Oliva ha sottolineato che l’allenatore spagnolo si trova attualmente in una situazione ‘libera’, senza impegni contrattuali o pre-contratti con altre squadre. Diversi top club lo stanno seguendo e hanno richiesto informazioni sulla sua disponibilità.

Oliva ha anche menzionato un recente contatto tra Luis Enrique e il Chelsea, che però non ha portato ad un accordo. L’allenatore spagnolo ha declinato l’offerta del club inglese, desiderando una situazione tecnica più stabile.

Luis Enrique sarebbe aperto ad ascoltare qualsiasi offerta, compresa quella del Napoli, nel caso in cui Luciano Spalletti lasciasse ufficialmente la panchina partenopea. Secondo il giornalista spagnolo, il Napoli sarebbe un’ottima piazza per l’allenatore catalano, considerando la sua passionalità ed il calore dell’ambiente azzurro.