Focolari: “De Laurentiis è invidioso di Spalletti, con lui il Napoli avrebbe vinto ancora. Vi spiego tutto”

Calcio Napoli tutte le notizie – l’allenatore Luciano Spalletti pronto a lasciare la squadra di proprietà di Aurelio De Laurentiis.

Dell’imminente addio di Luciano Spalletti, ne ha parlato anche Furio Focolari. Il giornalista ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha detto: “Mi sono dato una risposta sul comportamento di Spalletti. Il Napoli ha vinto uno Scudetto dominato, il primo vero della società per certi versi, con tanti meriti da dividere. Non si è mai sentito però che questo sia lo Scudetto di De Laurentiis e si è comportato come chi è invidioso di chi è più bello e bravo di te… È una vicenda brutta, mandare una PEC all’allenatore campione di Italia è un qualcosa di eticamente inaccettabile. Con Spalletti si è fatto benissimo anche lo scorso anno, per quanto dei vuoti di rendimento siano stati decisivi. Luciano avrebbe continuato a vincere anche nei prossimi anni, se fosse rimasto al Napoli. Ora bisogna vedere chi e cosa sarà il dopo-Spalletti. Con un allenatore bravo e pieno di idee con il 4-3-3 si può fare bene. Prendere Conte avrebbe poco senso: nel suo 3-5-2, Kvaratskhelia poi dove gioca? Ci sono troppe incognite. De Laurentiis dovrà essere bravo a disegnare il Napoli che verrà.

Luis Enrique? Un grandissimo allenatore, ad Euro 2020 la sua Spagna era la squadra migliore. Quando venne alla Roma aveva idee ancora troppe premature, per gioco e gestione. Oggi sarebbe l’allenatore giusto per il Napoli, la scelta migliore possibile. Futuro Spalletti? Un mesetto fa, le mie informazioni mi raccontarono di uno Spalletti propenso ad andare in un grande club. E confermo quanto detto tempo addietro. Dove? In un Paese dove si parla una lingua molto vicina a quella italiana… Futuro Juventus? Non è meraviglioso. Finirà fuori dalle coppe e poi dovrà scontare più di qualche problema con la faccenda stipendi e con il nuovo filone dell’inchiesta Prisma“.