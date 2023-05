De Maggio: “De Laurentiis pensa a Palladino”

Secondo Valter De Maggio Aurelio De Laurentiis potrebbe puntare su Raffaele Palladino per il posto di allenatore del Napoli dopo Spalletti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. All’orizzonte del Napoli si profila un cambio di guardia che potrebbe lasciare tutti a bocca aperta. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, è noto per i suoi colpi di scena e per le sue scelte coraggiose. Questa volta, la sua mossa potrebbe riguardare l’identità del prossimo allenatore del Napoli, dopo la partenza di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, commentatore di spicco su Kiss Kiss Napoli, il nome che potrebbe affacciarsi alla guida del club partenopeo è quello di Raffaele Palladino. che ha brillantemente portato il Monza in Serie A ed è emerso come un potenziale candidato per la panchina azzurra.

De Laurentiis non è nuovo a decisioni sorprendenti quando si tratta di scegliere un allenatore. Il patron potrebbe ripetere la stessa scelta che fece quando sostituì il super blasonato Benitez con Maurizio Sarri, allenatore dall’Empoli.

Palladino sembra essere una scelta che piace a De Laurentiis. L’allenatore ha avuto successo contro Spalletti nel corso di questa stagione e il suo profilo sembra intrigare il presidente del Napoli.

Il nome di Palladino alla guida del Napoli, ha fatto storcere il naso ai tanti tifosi azzurri che sui social hanno palesato il proprio disappunto. .