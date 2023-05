Benitez: “Il Napoli è cresciuto con me ed ha vinto. Pronto per una nuova sfida”

Rafa Benitez dichiara che il Napoli è cresciuto molto con lui ed ha vinto: lo spagnolo è pronto per una nuova sfida

Rafa Benitez ha rivestito un ruolo importante nel percorso di crescita del Napoli. Il trainer spagnolo rimembra con affetto e soddisfazione la sua esperienza lavorativa a Napoli. Il suo nome è rispuntato nuovamente per sostituire Luciano Spalletti, qualora quest’ultimo dovesse andare via. Lo stesso allenatore iberico ha parlato del suo futuro in una lettera inviata a ‘The coaches voices’: “Il gioco si evolve, ma da quando ho lasciato l’Everton ho lavorato duramente per restare aggiornato. Il calcio cambia e per questo ho studiato diverse squadre. Come giocano col 3-4-3 o col 5-4-1 o contro una squadra che ha l’80% di possesso palla”.

Benitez manda messaggi al Napoli per un eventuale ritorno all’ombra del Vesuvio

Benitez ha poi proseguito: “Proprio come all’inizio del mio viaggio, guardo sempre il calcio e studio. Farò in modo di essere pronto per la prossima sfida, qualunque essa sia. Con il Napoli abbiamo vinto una Coppa Italia che mancava da tempo, erano anni in cui vinceva sempre la Juve. La rosa è cresciuta, Higuain pagato 40 è stato poi venduto per 90 milioni di euro” ha terminato Rafa Benitez.