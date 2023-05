Luis Enrique al Napoli? L’indiscrezione che rende ancora più concreto l’approdo del tecnico

Luis Enrique prossimo allenatore del Napoli? L’indiscrezione che vede per protagonista Pepe Reina renderebbe l’affare sempre più concreto.

NAPOLI – Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Emergono dettagli sorprendenti riguardo allo spagnolo Luis Enrique. Secondo voci di mercato accreditate, la sua candidatura come possibile nuovo tecnico della squadra partenopea sarebbe estremamente solida. A rivelare queste informazioni è il giornalista e conduttore radiofonico Luca Cerchione, noto esperto di calcio. Su Twitter, Cerchione ha scritto: “Pepe Reina è stato visto a Napoli nei giorni scorsi mentre cercava un appartamento da affittare. Questa ricerca non era per sé né per Benitez, ma per Luis Enrique, che sembra essere nel mirino del presidente come possibile sostituto di Spalletti”.

Recentemente infatti Pepe Reina, ex portiere del Napoli e attualmente al Villarreal, è stato avvistato a Posillipo, quartiere residenziale di Napoli, che chiedeva informazioni su appartamenti disponibili nella zona.

A risuonare forte nell’ambiente partenopeo sarebbe anche il nome di Antonio Conte, tra i papabile per la panchina del Napoli e post Luciano Spalletti. Riguardo a questa ipotesi, Cerchione ha dichiarato: “Chissà se Antonio Conte, attualmente in viaggio di piacere verso l’Egitto, sia a conoscenza dell’interesse del Napoli che si legge sui giornali”. Al termine del campionato, la società azzurra dovrebbe ufficializzare l’addio di Spalletti e, forse, svelerà anche il nome del prossimo allenatore.

Luis Enrique dunque sarebbe un nome che piace sempre di più e avrebbe il profilo internazionale giusto per guidare il Napoli Campione d’Italia verso la prossima stagione. Resta da vedere se queste indiscrezioni si concretizzeranno e se il futuro del Napoli vedrà davvero Luis Enrique alla guida della squadra.