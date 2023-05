TUTTOSPORT – ADL contro Spalletti e Giuntoli: possibile battaglia legale in vista

Il futuro di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli sembra essere oggetto di una potenziale battaglia legale con De Laurentiis.

Incertezza in casa Napoli riguardo il futuro di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli che potrebbe presto risolversi per via legale. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe aprirsi un lungo contenzioso tra il presidente Aurelio de Laurentiis e i due membri dello staff del Napoli.

Il presidente del club campano sembra non avere alcuna intenzione di lasciar andare l’allenatore e il direttore sportivo, poiché entrambi sono ancora legati contrattualmente alla squadra. Come riportato sul quotidiano torinese: “De Laurentiis sembra orientato verso la via legale, un’opzione che Spalletti e Giuntoli hanno già preso in considerazione e si stanno preparando non solo a difendersi, ma anche a contrattaccare”.

“L’allenatore e il direttore sportivo sono in costante contatto con i loro legali, mentre De Laurentiis sta studiando il modo di trattenere entrambi con la forza, evitando di pagarli per ragioni imprecisate. Il presidente potrebbe addirittura sfruttare la clausola di non concorrenza per impedire a Spalletti e Giuntoli, nel caso si dimettessero, di lavorare per altre squadre. Ma non è tutto: l’allenatore e il direttore sportivo vogliono lasciare il Napoli senza negoziare alcuna condizione e avere la libertà di fare altre scelte nella prossima stagione. Questo è il motivo che li sta spingendo ad immaginare una battaglia legale di ampia portata”.

Il futuro di Spalletti e Giuntoli sembra essere segnato da un’eventuale disputa giuridica con il presidente Aurelio de Laurentiis. Vedremo come evolverà la situazione nei prossimi giorni.