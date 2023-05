Mercato Napoli: si guarda in casa Empoli, Udinese e Sassuolo. I giocatori nel mirino

Mercato Napoli, il presidente De Laurentiis molto attivo alla ricerca di giocatori che possano arricchire la rosa degli azzurri.

Mercato Napoli – Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è molto attivo sul mercato alla ricerca di giocatori che possano arricchire la rosa degli azzurri. Nonostante la vittoria dello scudetto e i proventi derivanti dalla qualificazione in Champions League, il Napoli prestà sempre attenzione alle finanze. La società ha fissato un tetto salariale di 75 milioni di euro, che non verrà superato nemmeno dopo questa stagione. De Laurentiis non intende fare investimenti esagerati per mantenere il successo in Italia e migliorare le prestazioni in Champions League.

MERCATO NAPOLI, I GIOCATORI NEL MIRINO

Da tempo c’è una trattativa in corso con l’Empoli per tre giocatori: il portiere Guglielmo Vicario, il terzino sinistro Fabiano Parisi e il trequartista Tommaso Baldanzi. Per Baldanzi abbastanza complicato visto che il presidente del club toscano, Corsi, richiede una cifra molto alta, circa 40 milioni di euro.

Il Napoli non trascura altre opzioni di mercato. La porta rimane aperta con l’Udinese per i centrocampisti Lazar Samardzic e Simone Pafundi, mentre al Sassuolo piacciono l’esterno offensivo Armand Laurienté e il centrocampista Davide Frattesi.

Questi affari potrebbero rappresentare importanti rinforzi per il Napoli in vista della prossima stagione. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se il club partenopeo riuscirà a concludere gli accordi a condizioni favorevoli.