Cruciani duro: “Parole Christillin? Non contano niente. Tutti se ne fregano di quello che dice”

Il giornalista Giuseppe Cruciani, intervenuto a Juventibus, si è soffermato duramente sulle parole di Christillin in merito al caso Juventus.

Le dichiarazioni di Evelina Christillin sulla Juventus continuano a generare dibattito sul web. Durante un’intervista a Juventibus, il giornalista Giuseppe Cruciani ha commentato le parole del membro UEFA. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni, tratte da Il Pallone Gonfiato:

“La Christillin non è nuova a queste posizioni anti juventine, ha un conflitto aperto con Andrea Agnelli. Già da tempo aveva fatto delle dichiarazioni non propriamente da membro dell’esecutivo UEFA. È evidentemente che c’è una incompatibilità totale ed è evidente che tutti se ne fregano, perché la Christillin non conta nulla. Diamo un po’ troppa importanza alle parole delle Christillin che è un personaggio messo lì, senza alcun peso politico. Nello stesso tempo dobbiamo dargli importanza perché esprime delle posizioni che evidentemente sono quelle che vanno per la maggiore all’interno dell’Uefa. Non dico che sia la portavoce di Ceferin, ma certamente non è lontana da lui sennò non sarebbe lì. Da un certo punto di vista ‘chissenefrega di ciò che dice la Christillin’, da un altro punto di vista è in qualche modo il sentore, la sentinella di ciò che avviene all’interno dell’Uefa. Per questo è grave: stiamo discutendo di cose che comunque verranno decise dalla Uefa, certamente con l’esclusione della Juventus per slealtà sportiva dalle coppe. Questo qua lo sappiamo prima di un giudizio penale, prima di un giudizio della Giustizia Sportiva italiana. Dunque…(…). È evidente che c’è un desiderio politico da parte della UEFA, di colpire l’anello più debole delle tre squadre sotto esame: il Barcellona, Real Madrid e Juventus. L’anello più debole è la Juventus, dato che c’è un’inchiesta della Giustizia Ordinaria in corso”.