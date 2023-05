De Laurentiis: “Futuro allenatore? Il cielo è azzurro per il Napoli”

Alla domanda sul futuro allenatore Aurelio De Laurentiis risponde a De Maggio che il cielo è azzurro per il Napoli

Valter De Maggio ha chiamato stamattina Aurelio De Laurentiis per gli auguri di buon compleanno. Ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, il conduttore della trasmissione ha rivelato il contenuto della chiamata: “Io lo chiamo tre volte l’anno, a Natale, a Pasqua e nel giorno del suo compleanno. Stamattina l’ho chiamato presto, come succede spesso il 24 maggio. Il patron era sereno come mai l’avevo sentito in tutta la sua esperienza in città. Mi ha risposto sul futuro e sono rimasto spiazzato”.

De Maggio ha poi proseguito, parlando di una domanda specifica: “Aurelio De Laurentiis quando gli ho chiesto del futuro dell’allenatore, del possibile addio di Spalletti, del nuovo Napoli, mi ha risposto: “Il cielo è azzurro per questa squadra“. Evidentemente già sa come intervenire e dove intervenire, secondo me ha le idee chiarissime. Bisogna star sereni, dice che non ci sono difficoltà per questa squadra in futuro. Il patron è impegnato alla prosecuzione del grande progetto e vuole continuare a vincere con questa squadra”.