De Laurentiis rivela: “Ho contattato cinque allenatori”. Chi sarà il prossimo a guidare il Napoli?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rivelato di aver già contattato cinque allenatori per la panchina del club partenopeo.

Aurelio De Laurentiis ha già contattato cinque allenatori per il post Luciano Spalletti. La notizia arriva dall’edizione odierna del Corriere dello Sport che ci informa di come il presidente del Napoli appaia tranquillo e determinato nella sua ricerca, avendo a disposizione diverse opzioni per il ruolo di allenatore.

“De Laurentiis si muove dentro i propri schemi, senza alterarli, men che meno frantumarli: ha una serie di opzioni, un cellulare a portata di mano, e a chi gli sta intorno diffonde la serenità che serve. ‘Ho parlato già con cinque tecnici'”.

PANCHINA NAPOLI, CHI SONO I CINQUE ALLENATORE CONTATTATI DA DE LAURENTIIS?

Uno dei nomi che emerge è quello di Antonio Conte, un nome però che lascerebbe più incertezze che garanzia per ora. Un altro possibile candidato è Nagelsmann, ma il Bayern sembra disposto a liberarlo solo previo pagamento di una cifra considerevole, dieci milioni di euro. Gli altri allenatori contattati rimangono avvolti nel mistero, alimentando così il dibattito e la speculazione attorno al futuro della panchina del Napoli.

Luis Enrique sembra essere il nome favorito in pole position, ma è importante considerare la possibilità che lo stesso allenatore possa rifiutare l’offerta. De Laurentiis ha già in mente un piano B, un piano C e forse anche un piano D, con una serie di alternative con cui confrontarsi prima di arrivare alla definizione del contratto. Emergono anche alcune voci riguardo ad una possibile scelta di un allenatore straniero, con Sergio Conceiçao che potrebbe essere preso in considerazione, dopo essere stato vicinissimo a Castel Volturno durante l’estate del 2021, sebbene sia poi svanito improvvisamente.

Le riflessioni di De Laurentiis riguardo a questa decisione sono molteplici e complesse, tenendo conto di contratti ancora in vigore e di eventuali clausole di liberazione da rispettare. Resta da scoprire chi è l’altro allenatore con cui il presidente del Napoli ha parlato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a Thiago Motta, Rafa Benitez e Vincenzo Italiano, che rimangono comunque ipotesi plausibili.