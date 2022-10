Uefa, Christillin: “La Juve deve fare una cura durissima. I complimenti vanno fatti al Napoli!”

Evelina Christillin, membro Uefa del Consiglio FIFA si complimenta con il Napoli di De Laurentiis e Giuntoli.

Evelina Christillin, membro Uefa del Consiglio FIFA ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma:

“Ho fatto tanti complimenti al Napoli, non solo per il gioco, ma per la capacità del presidente De Laurentiis di tenere in ordine i conti e fare una campagna acquisti investendo su giocatori non così conosciuti che si sono rivelati decisivi.

Sia lui che Giuntoli non possono che non avere i complimenti. Poco fa stavo facendo un giro in Museo e c’era un signore che mi ha detto ‘deve parlare bene del Napoli’ e io ho risposto che parlo sempre bene degli azzurri.

Per il Napoli c’è sempre la credenza delle partenze a razzo e poi si spegne nella seconda metà, secondo me quest’anno non succederà perchè questa sosta darà la possibilità di ricaricare le batterie. Andrò in Qatar l’ultima settimana, visto che non c’è l’Italia. Non è detto che sia obbligatoriamente un qualcosa di negativo”.

Uefa, Christillin: La Juve deve temere il Napoli

“La Juventus i giovani li ha messi in campo nell’ultima partita, quella di sabato scorso con il Lecce, forse più per obbligo che per convinzione e hanno dimostrato cosa sanno fare. Fagioli, Miretti e lo stesso Kean possono diventare la linea strutturale del club.

Bisogna far giocare questi giovani, si deve avere il coraggio di mandarli in campo.

La Juventus, per ragioni diverse, deve fare una cura durissima di rimessa in sesto di tutti i pezzi che non funzionano e sono tanti. La stessa società deve rimettersi a marciare nella giusta direzione.

È difficile recuperare 10 punti per quello che si vede in campo, ci sono tante squadre forti aldilà del Napoli come Atalanta, Lazio e la stessa Udinese.

Con Agnelli, ieri sera, si chiacchierava di un ritorno di Conte che non ha ancora firmato con il Tottenham. Giuntoli è bravissimo ma non darei mai consigli al presidente Agnelli.”