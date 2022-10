Lamborghini Aventador: la livrea ispirata dal Napoli e Kvarastkhelia – FOTO

Garage Italia realizza una livrea della Lamborghini Aventador ispirata alla maglia del Napoli ed a Kvaratskhelia.

In qualsiasi società oramai avere un settore marketing all’avanguardia è fondamentale. Le società si devono finanziare se vogliono continuare a pagare alti stipendi ai giocatori e quindi avere un marketing innovativo è fondamentale. C’è chi ha criticato le scelte del Napoli di sfornare sempre nuove maglie, ma può piacere o no, nel mondo in cui viviamo è una tecnica che funziona. Così Garage Italia, società di Milano che si occupa di design e automotive, ha preso ispirazione dalla maglia di halloween del Napoli per creare una livrea della mitica Lamborghini, uno dei marchi di eccellenza in tutto il mondo.

Lamborghini con livrea Napoli, l’omaggio a Kvaratskhelia

“Il Napoli è senza dubbio la grande sorpresa di questo inizio di stagione, dominando a suon di gol sia in Italia che in Europa.

Ma la squadra partenopea si è fatta notare anche grazie agli innumerevoli kit custom che propone oramai da un paio di anni con design e colorway sempre in trend.

A partire dalla limited edition disegnata da Kappa e Marcelo Burlon, fino a quelle dedicate a Diego Maradona, ad halloween ed ai tifosi, arrivando a giocare con 12 diverse maglie in una sola stagione.

Se la jersey nel calcio è l’equivalente della livrea per l’automotive, il Napoli è la factory creativa più prolifica del panorama calcistico e proprio prendendo ispirazione dall’ultima release, ecco la Lamborghini Aventador SVJ in versione azzurra halloween con alcuni elementi dedicati al giocatore rivelazione di questa stagione” scrive la società sui propri canali social.

La Lamborghini ispirata alla maglia del Napoli e l’omaggio a Kvaratskhelia, oltre ad essere bellissima, fa capire anche l’evoluzione del marketing della società azzurra. Essere sulla bocca di tutti in termini di comunicazione è senza dubbio un volano per nuove partnership e collaborazioni, che possono portare introiti alla società.

Lamborghini Aventador: ispirata all’aeronautica

La Lamborghini modifica con la livrea dedicata al Napoli è il modello Aventador, una delle più belle delle casa di Sant’Agata Bolognese. In particolare questo modello, come fa sapere il sito ufficiale, è ispirato all’aeronautica con motore V12 e con l’utilizzo della fibra di carbonio, per andare oltre i limiti. “La Aventador sono state progettate per andare oltre il concetto stesso di performance, diventando subito il punto di riferimento per il settore delle supersportive e anticipando già oggi le auto del futuro. Una famiglia di supercar che è già leggenda” fanno sapere.