Napoli con la maglia Maradona Game con l’Udinese – FOTO

Il Napoli scenderà in campo con l’Udinese con la maglia Maradona Game rossa con l’Udinese, gli azzurri presentano la nuova maglia. Dai profili social della società azzurra anticipano che la squadra di Spalletti indosserà maglia special edition di Maradona. La nuova casacca firmata Armani doveva essere indossata già nella sfida con il Milan, poi fu rimandato. Il Napoli scelse di mettere all’asta quella maglia in favore dell’Ucraina, un bellissimo gesto della società di Aurelio De Laurentiis.

Napoli Maradona Game rossa: dove comprarla

Sui profili social della SSCN è apparsa la nuova maglia con la scritta ‘Keep Racismo Out‘, l’iniziativa della Lega contro il razzismo, che ha come protagonista anche Koulibaly e Rocco Hunt. Nelle foto del Napoli si vede la maglia Armani Maradona Game Special Editon di colore rosso. Una panoramica di tutte le maglie nello spogliatoio azzurro pronte per Napoli-Udinese, ma anche i dettagli della maglia di Victor Osimhen, che sarà ancora titolare nella sfida con l’Udinese. Tra le immagini c’è anche quella di Kalidou Koulibaly.

La nuova maglia del Napoli dedicata a Maradona si può acquistare sullo store ufficiale del Napoli, attraverso il sito della società partenopea, ma anche attraverso lo store di Amazon ufficiale del Napoli.