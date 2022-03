Napoli-Udinese: Sky anticipa le formazioni, le scelte di Spalletti. Dove vederla in TV

Napoli-Udinese è la sfida della 30sima giornata di Serie A, che si gioca allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 15.00. Gli azzurri devono fare a meno di Ounas infortunato, resiste il ballottaggio Fabian Ruiz-Zielisnki, l’Udinese vuole creare fastidi al Napoli per la corsa scudetto, con Cioffi che ha promesso di dare battaglia perché i bianconeri vogliono complicare la vita a tutti.

Nel Napoli Spalletti punta ancora sul 4-3-3 che però in corso d’opera si modifica in un 4-2-3-1. Ospina sarà il portiere, con Meret che è infortunato. Difesa insostituibile con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo c’è il vero dubbio con Sky che indica Fabian Ruiz al posto di Zielinski, anche se il polacco era dato titolare da tutti. Non si toccano Anguissa e Lobotka. In attacco Politano è in vantaggio su Lozano, rientra Insigne dal primo minuto con Osimhen.

Nell’Udinese il tecnico Cioffi punta sul 3-5-2, modulo che ha creato più di un problema al Napoli in passato. I bianconeri nelle ultime sette giornate hanno perso una sola partita. Cioffi conferma Molina e Udogie sulle fasce con Beto e Deulofeu in attacco.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Politano, Insigne, Osimhen. All.: Spalletti

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace Pereyra, Udogie; Deulofeu, Becao. All.: Cioffi

Napoli-Udinese: dove vederla in tv e streaming

La partita tra Napoli e Udinese sarà trasmessa in diretta tv ed esclusiva da Dazn. Il match di Serie A si può vedere in streaming grazie all’applicazione di Dazn, scaricabile su smart tv e smartphone, ma anche su console come Playstation e Xbox.