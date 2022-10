Klopp: “Napoli squadra più in forma d’Europa, possono arrivare in finale”

Jurgen Klopp parla in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Napoli, il tecnico esalta gli azzurri: “Squadra più bella d’Europa“.

Gli aggettivi positivi pe il Napoli si sprecano. C’è Klopp che esalta gli azzurri e la definisce “squadra più bella d’Europa” ma ovviamente non ci sarà timore nell’affrontare gli azzurri: “La nostra non è una rivincita. Nella fase a gironi è importante passare al turno successivo. Noi dobbiamo giocare senza prendere troppi rischi. Vogliamo vincere la partita senza pensare che ci servono quattro gol per passare al primo posto“.

Liverpool-Napoli: intervista Klopp

Il tecnico dei Reds che ha subito un’altra sconfitta in Premier League con il Leeds, parla anche degli infortuni nella sua rosa: “Il Napoli gioca un bel calcio, sono tutti sincronizzati in tutte le fase. Non dobbiamo pensare alla gara di Napoli. Matip ci sarà? Per ora non lo so. Ci sarà Konaté, finalmente è tornato in gruppo e questa è una buona cosa. Lui sicuramente sarà a disposizione“.

Secondo Klopp il Napoli di Spalletti può “arrivare fino in fondo. Se continuano a giocare in questo modo il Napoli ha la possibilità di arrivare alla finale“. Mentre sulla sfida Liverpool-Napoli aggiunge: “Si dice che i Reds debbano sempre vincere con gli azzurri, ma io ci ho giocato tre volte e non è stato mai un avversario facile da affrontare. Dobbiamo vincere i duelli in ogni settore. Io sono pronto a dare il massimo ed anche la squadra lo è“.