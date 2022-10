Klopp vuole il riscatto col Napoli: così ha caricato il Liverpool

Jurgen Klopp con il Napoli vuole un riscatto rispetto alla sconfitta dell’andata 4-1 maturata allo stadio Maradona.

Liverpool non sta vivendo un ottimo momento di forma, la sconfitta col Leeds è un ulteriore campanello d’allarme per una formazione che ha comunque grandissimi giocatori in rosa. La Champions League è la dimensione del Liverpool, lo dimostra il fatto che il Napoli con 15 punti non è ancora matematicamente sicuro del primo posto nel Girone A.

Liverpool-Napoli: Klopp medita vendetta

Il tecnico dei Reds vuole un riscatto della sua squadra con il Napoli, sia per reagire alla sconfitta in Premier sia per rimediare alla figuraccia dello stadio Maradona. In quella occasione il Napoli vinse 4-1 ma il divario poteva essere molto maggiore. Ma quel risultato dà anche un buon margine di sicurezza agli azzurri proprio in ottica primo posto, in cui si valutano anche i gol negli scontri diretti.

Klopp sta caricando la sua squadra in vista di Liverpool-Napoli, ecco quanto scrive Gazzetta: “Klopp ha definito il Napoli: «La squadra più in forma al mondo». Un modo per caricare i suoi ragazzi per ritrovare in Champions quella chimica smarrita in questa stagione di Premier. Il Liverpool vuol rispondere sportivamente parlando a quel pesante 4-1 subito a inizio settembre al Maradona e che ha fatto capire quanto grande stesse diventando il Napoli di Lobotka. Che stavolta si ritrova in una situazione nuova: è la squadra da battere e può permettersi anche di non vincerla o addirittura perderla questa sfida senza che succeda nulla“.